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الخارجية الروسية: روسيا تعمل بنشاط لبناء التعاون مع إفريقيا

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الخارجية الروسية: روسيا تعمل بنشاط لبناء التعاون مع إفريقيا
Sputnik
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قال أوليغ أوزيروف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن روسيا تقوم بخطوات نشطة لبناء التعاون مع إفريقيا، والمجالات الواعدة هي الطاقة وصناعة الغاز وصناعة الطائرات.

وأضاف في كلمة خلال المؤتمر الدولي لحزب "روسيا الموحدة" تحت شعار "القضايا الملحة للأمن الدولي في سياق عدم الاستقرار الجيوسياسي": "تواصل الخارجية الروسية بالتعاون مع السلطات الفيدرالية في الوقت الراهن، اتخاذ خطوات نشطة لبناء تعاون كامل النطاق ومتبادل المنفعة بين بلادنا".

وأشار أوزيروف إلى أنه يتم خلال ذلك إنشاء أشكال ومجالات جديدة للتعاون.

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وقال: "ومن بين المجالات الواعدة للتعاون، يمكن الإشارة إلى قطاعات الطاقة والزراعة، واستخدام الثروات الباطنية وصناعة الغاز والبنية التحتية للنقل وصناعة الطائرات وصناعة السيارات والكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية كمجالات واعدة".

المصدر: نوفوستي

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