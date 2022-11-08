تشاووش أوغلو: تركيا والأمم المتحدة تنسقان العمل على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
Globallookpress Annette Riedldpa
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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن تركيا وهيئة الأمم المتحدة تقومان بالتنسيق لتلبية توقعات روسيا لبدء تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية كجزء من صفقة الحبوب.
جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن ميزانية عام 2023 في البرلمان التركي، حيث تابع تشاووش أوغلو: "يتفاوض الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإزالة الحواجز التي تعترض صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، حيث لم يتم إزالة الحواجز تماما أمامها، لكننا نقوم بتقييم الخطوات التي سيتم اتخاذها لتلبية توقعات روسيا".
المصدر: تاس