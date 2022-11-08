تركيا تعرض تخزين الحبوب الروسية على أراضيها

أعلن رئيس الاتحاد التركي لصناعة الدقيق، إيرين جونهان أولوسوي، أنه يمكن لروسيا استخدام مرافق التخزين التركية كمراكز لتخزين حبوبها، مشيرا إلى أن هذا الحل سيكون مفيدا لكلا الجانبين.

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ونقل موقع "ekonomi.haber7" عن أولوسوي قوله: "تخطط موسكو لتحويل تركيا إلى "مركز للحبوب". وهناك خطط لتخزين كل المنتجات في تركيا وتوزيعها من هنا. سيكون هذا قرارا عظيما بالنسبة لبلادنا".

وأشار إلى أنه توجد في تركيا التي تملك حاليا 8,5 مليون طن من سعة التخزين المرخصة، البنية التحتية الكافية لتنفيذ مثل هذه المهام.

وأضاف: "إضافة إلى ذلك فستنخفض أسعار النقل أيضا لأن تركيا ستصبح مركزا. سيتم القيام بخطوة هامة سواء من حيث العرض أو من حيث السعر".

المصدر: نوفوستي