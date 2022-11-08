وزير المالية التشيكي يتحدث عن مليارات اليوروهات الجديدة لأوكرانيا

صرح وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا بأن الاتحاد الأوروبي قد يرسل 3 مليارات يورو أخرى من الدعم لأوكرانيا في يناير.

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ولدى وصوله إلى مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي "إيكوفين"، قال ستانيورا: "أعتقد أن إيكوفين ستوافق بسرعة كبيرة على المزيد من المساعدة المالية لأوكرانيا، وأعتقد أننا سنقدم 18 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2023، منها 3 سيتم تحويلها في أوائل يناير".

وكان الغرب، بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، قد فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا وزاد من إمداد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات.

وأرسلت روسيا مذكرة لدول الناتو في وقت سابق بهذا الصدد، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما شددت الخارجية الروسية على أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، فيما أشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إلى أن ضخ الغرب أوكرانيا بالأسلحة، سيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي