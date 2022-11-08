بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي سيربط تخصيص 18 مليار يورو لكييف بعدد من الشروط

قالت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر، إنه سيتم ربط آلية تخصيص مساعدة مالية لكييف بقيمة 18 مليار يورو التي تعتزم المفوضية الأوروبية طرحها يوم الأربعاء، بعدد من الشروط

وأضافت الوكالة: "ستوفر الخطة الإطار المستدام لتغطية الشؤون المالية لأوكرانيا في عام 2023 ، مع الحفاظ على المرونة لتعديل المساعدات بما يتماشى مع احتياجات التمويل المتغيرة . كما ستساعد الخطة في تمهيد الطريق لجهود إعادة الإعمار".

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وذكرت المقالة، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن تصبح عملية دعم سلطات كييف قابلة أكثر للتنبؤ، بعد انتقادات من جانب الولايات المتحدة وأوكرانيا بسبب التأخير في تقديم المساعدات.

وتابعت الوكالة نقلا عن المصادر: "ستوفر الأداة الجديدة لأوكرانيا قروضا ميسرة للغاية لتلبية الاحتياجات الفورية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، والدعم الأولي لعملية إعادة الإعمار بعد الحرب".

في الوقت نفسه، سيتم ربط منح القروض بتنفيذ سلطات كييف لبعض الشروط، بما في ذلك في مجال سيادة القانون ومكافحة الفساد.

ويجب أن تتقيد أوكرانيا كذلك بهذه الشروط من أجل مواصلة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي