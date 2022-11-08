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نائب روسي يدعو النيابة العامة للتحقيق في تورط ضابط بريطاني في تفجير جسر القرم

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نائب روسي يدعو النيابة العامة للتحقيق في تورط ضابط بريطاني في تفجير جسر القرم
Sputnik
جسر القرم، 8 أكتوبر 2022
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دعا نائب مجلس الدوما الروسي، أندريه لوغوفوي، النيابة العامة الروسية للتحقيق بشأن ضابط الاستخبارات البريطانية، كريس دونيلي، لتورطه في تفجير جسر القرم.

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وذكر النائب أن دونيلي اقترح في عام 2014 "زراعة الألغام في خليج سيفاستوبول"، مشيرا إلى أن هيئات الأمن الروسية كانت تلفت أنظارها إلى هذا الضابط البريطاني مرارا وتكرارا "كمشارك في البرامج المعادية لروسيا".

وفي أكتوبر الماضي نشر موقع "The Grayzone" وثائق سرية تدل على أن المحارب القديم في الجيش البريطاني، هيو وورد، كان يعمل في الربيع الماضي بطلب من كريس دونيلي، على إعداد خطة لشن هجوم على جسر القرم.

المصدر: RT

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