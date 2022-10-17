القضاء الروسي يقرر احتجاز 3 مواطنين متهمين بالضلوع في تفجير جسر القرم

قررت محكمة باسماني في موسكو احتجاز ثلاثة مواطنين روس حتى الـ 8 من ديسمبر وإبقاءهم على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعهم في عملية تفجير جسر القرم الإرهابية.

حيث قدمت النيابة العامة لائحة الاتهامات بموجب البنود "أ، ب، ج، من الجزء الثاني من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي" بحق المتهمين وهم: ألكسندر بيلين، وأوليغ أنتيبوف، ودميتري هيفي.

وأعلن مكتب الأمن الفدرالي الروسي في الـ 12 من أكتوبر عن اعتقاله لخمسة مواطنين روس وثلاثة من أوكرانيا وأرمينيا بتهمة الضلوع في العملية الإرهابية.

إقرأ المزيد

وفي الـ 13 من أكتوبر قررت محكمة القرم احتجاز خمسة متهمين على ذمة التحقيق في القضية ذاتها وهم: أرتيوم أزاتيان، وجورجي أزاتيان، ورومان سولومكو، وفلاديمير زلوب، وأرتور تيرشانيان.

وأفاد مركز التحقيق الفدرالي أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط 12 شخصا بصورة مباشرة في العملية.

وبحسب المحققين فإن العقل المدبر للعملية التخريبية هو مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريل بودانوف وموظفون وعملاء آخرون.

ووفقا لنتائج التحقيقات فإنه تم تمويه العبوة الناسفة على شكل لفائف مغطاة بغشاء من البولي إيثيلين بلغ وزنها الإجمالي 22.770 كغم تم نقلها إلى شبه جزيرة القرم عبر ميناء أوديسا من بلغاريا وجورجيا وأرمينيا.

المصدر: إنترفاكس