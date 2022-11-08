بيلوسي متفائلة بشأن وضع الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها "متفائلة" بشأن وضع الديمقراطيين في بعض سباقات مجلس النواب التي يعتبرها آخرون "متقاربة جدا".

وعندما سئلت عن مدى قلقها بشأن انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء، قالت بيلوسي إن النتائج ستعتمد على إقبال الناخبين، "لقد سمعت من ما لا يقل عن 50 من المرشحين لدينا في السباقات التي، من وجهة نظر ما يقال إنها متقاربة ولا يمكن حسم نتيجتها... لكن من وجهة نظرنا يمكن أن نعلن فوزنا بها".

وأضافت: "أشعر بالتفاؤل.. الأمر يعتمد فقط على الإقبال، وأشعر بالثقة في موقفنا"، مشيرة إلى أن "النتائج في بعض الولايات يمكن أن تذهب في اتجاه أو آخر. لكن الأمر متروك للشعب، ومهما حدث سوف نحترم نتائج الانتخابات".

وتأتي تعليقات بيلوسي عشية انتخابات التجديد النصفي، حيث من المتوقع أن يفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب. مثل هذه النتيجة ستضع حدا لفترة ولاية بيلوسي كرئيسة للمجلس، وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستبقى في الكونغرس.

المصدر: The Hill