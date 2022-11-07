نتنياهو يتعهد لزيلينسكي بإيلاء الأزمة الأوكرانية أهمية خاصة حال توليه زمام السلطة في إسرائيل

تعهد زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإيلاء الأزمة الأوكرانية أهمية خاصة بعد تنصيبه رئيسا للوزراء.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، أن اللجنة الانتخابية المركزية الإسرائيلية أعلنت في الـ3 من نوفمبر تقدم كتلة "الليكود" في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، بأغلبية برلمانية بلغت 64 صوتا، مقابل 46 لخصومه، و10 للأحزاب العربية.

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المصدر: نوفوستي