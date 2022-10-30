أوكرانيا تحث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل

أفادت صحيفة "The Hill" بأن أوكرانيا تطلب من البيت الأبيض الضغط على إسرائيل لدفعها لتزويد كييف بمساعدات عسكرية، والتحقق من مدى امتثالها للعقوبات المناهضة لروسيا.

ونقلت الصحيفة عن تصريح السفير الأوكراني في إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قوله: "الأمريكيون هم الوحيدون الذين تستمع إليهم إسرائيل".

وأضافت أن السفير كورنيتشوك يجري لقاءات منتظمة مع زميله الأمريكي في القدس، توماس نيدس، الذي يسميه مازحا بـ "سلاحه السري" في الكفاح من أجل تغيير موقف إسرائيل من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن كورنيتشوك يريد أيضا أن تتحقق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من مدى التزام إسرائيل بالعقوبات المفروضة على روسيا، مشيرة إلى أن إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة، التقت في مايو الماضي بمسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين لإبلاغهم بنظام العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي