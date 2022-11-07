 
مباشر

ماكرون: روسيا وأوكرانيا ستعودان للمفاوضات في لحظة ما

أخبار العالم

ماكرون: روسيا وأوكرانيا ستعودان للمفاوضات في لحظة ما
Legion-Media Dominique Jacovides/Pool/Abaca/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4pj

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بأن روسيا وأوكرانيا ستعودان إلى طاولة المفاوضات في لحظة معينة.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر المناخ الأممي في شرم الشيخ، يوم الاثنين: "نريد العودة إلى السلام. وهذا شأن أوكراني تحديد الشروط والتوقيت عندما ستريد العودة إلى طاولة المفاوضات".

إقرأ المزيد
الخارجية الأمريكية: نتجنب بحث ملامح تسوية الأزمة الأوكرانية مع روسيا
الخارجية الأمريكية: نتجنب بحث ملامح تسوية الأزمة الأوكرانية مع روسيا

وتابع: "ولكن في لحظة معينة سيكون من الضروري القيام بذلك. والآن من السابق لأوانه الحديث عن أي شروط حادة، لكنني على قناعة بأنه في لحظة ما سيكون من الضرورة العودة إلى المفاوضات".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق عن رفضه التفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، ووقع على قرار بهذا الصدد.

بدورها، أكدت روسيا أنها منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، لكن الحوار مستحيل في ظل موقف كييف الراهن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا