الخارجية الأمريكية: نتجنب بحث ملامح تسوية الأزمة الأوكرانية مع روسيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تحافظ على الحوار مع روسيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لكنها تتجنب مناقشة ملامح التسوية الأوكرانية.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي: "هناك فرص كثيرة لإيصال رسائل ذات أهمية ثنائية لروسيا، وأؤكد على كلمة "ثنائية" هنا لأننا لا نبحث مع روسيا ملامح السلام" في أوكرانيا".

وذكر برايس أن الولايات المتحدة تتمسك بمبدأ "لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وأضاف: "نناقش قضايا ذات أهمية كبيرة في علاقاتنا الثنائية".

وتشمل هذه القضايا حسب برايس، تبادل السجناء، وسير عمل البعثات الدبلوماسية، والأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي