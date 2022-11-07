صحيفة: شي جين بينغ يخطط لزيارة الرياض في ديسمبر القادم

أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط للقيام بزيارة إلى السعودية بحلول نهاية العام الجاري وإجراء لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة: "يخطط الزعيم الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض قبل نهاية العام الجاري... تسعى بكين والرياض لتعزيز علاقاتهما وتحريك رؤية العالم المتعدد الأقطاب الذي لم تعد الولايات المتحدة تهيمن فيه على النظام العالمي".

وأضافت: "بشكل تمهيدي من المخطط أن تجري هذه الزيارة في الأسبوع الثاني من ديسمبر القادم".

المصدر: نوفوستي