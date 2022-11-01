كيف علقت واشنطن على زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى السعودية؟

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على إعلان المملكة العربية السعودية عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة.

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وقال برايس خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنه "ليس على علم بأن كلا البلدين قد أكدا الزيارة"، مضيفا: النقطة التي أوضحناها باستمرار هي أننا لا نطلب من جميع الدول الاختيار بين الولايات المتحدة والصين".

وتابع: "نحن لا نطلب من الدول أن تختار بين الولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الدول ستتخذ قراراتها السيادية بشأن سياستها الخارجية وعلاقاتها وشراكاتها وتحالفاتها".

وأشار المتحدث إلى أن: "هدفنا هو منح الدول خيارا وجعل اختيار الولايات المتحدة وما نطرحه على الطاولة الخيار الأكثر جاذبية".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى السعودية، وعقد 3 قمم خلال الزيارة، مؤكدا على "العلاقات التاريخية والمتينة" بين البلدين.

المصدر: CNN