وسائل إعلام: ترامب يحاول معرفة خطط الجمهوريين بشأن عزل بايدن

كتبت مجلة "Rolling Stone" أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول أن يكتشف من الجمهوريين خططهم بشأن عزل الرئيس جو بايدن في حالة فوزهم في انتخابات الكونغرس.

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ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة أن "ترامب كان يسأل أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة عن "عدد المرات" التي يخطط الجمهوريون لعزل الرئيس (جو بايدن) إذا سيطروا على مجلس النواب".

وأضافت أن أسئلة ترامب كانت تخص الأعمال الملموسة ومواعيد العزل المحتملة، مشيرة إلى أن الرئيس السابق حاول أيضا معرفة عدد الجمهوريين الذين يؤيدون فكرة عزل بايدن. وذكرت المجلة أن سبب أسئلة ترامب بهذا الخصوص قد يعود إلى "سجله الخاص المشكوك فيه"، لأنه أصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي واجه محاولة عزله مرتين.

كما نقلت المجلة عن مصادرها أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، كيفن ماككرتي الذي قد يترأس مجلس النواب في حالة فوز حزبه في الانتخابات النصفية، يعتقد أن عملية عزل بايدن قد تكون حلا سيئا، إذ قد يؤدي إلى رفع سمعته. وذكرت أن الدعوات النشيطة لإطلاق عملية عزل بايدن تسمع اليوم من أنصار ترامب بالذات الذي لا يخفي طموحاته ليصبح رئيسا للولايات المتحدة من جديد.

ويرى البعض أن كل المحاولات الفاشلة لعزل بايدن ستصبح "خريطة طريق" للتحقيقات المقبلة التي سيجريها الجمهوريون في سعيهم لتحويل الفترة الباقية من ولاية بايدن إلى "كابوس".

ونشرت مجلة "Economist"، سابقا، بالتعاون مع مؤسسة "YouGov" للأبحاث نتائج استطلاع جديد للرأي العام أظهرت أن أكثر من ربع الأمريكيين يتوقعون عزل بايدن في حالة فوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس المقبلة.

المصدر: نوفوستي