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نظام كييف يزيل تمثال الإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية في أوديسا

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نظام كييف يزيل تمثال الإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية في أوديسا
Globallookpress
تمثال الإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية - أوديسا
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باشرت سلطات مدينة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا إزالة تمثال الإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية مؤسسة المدينة، في خطوة إضافية تؤكد أهمية العملية الروسية في أوكرانيا لاجتثاث النازية.

وكتب على السياج المحيط بالنصب التذكاري: "نعتذر عن الإزعاج المؤقت، حيث تجرى الأعمال التحضيرية لتفكيك ونقل التمثال "لمؤسسة أوديسا".

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يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، داوم النازيون الجدد على تدنيس النصب التذكاري للإمبراطورة الروسية بصورة منتظمة.

وزعمت سلطات أوديسا أن سكان المدينة صوّتوا لتفكيك النصب التذكاري، وصرح عمدة أوديسا غينادي تروخانوف، بأنه يصوّت بنفسه لتفكيك النصب ونقله إلى "حديقة الماضي الإمبراطوري والسوفيتي".

المصدر: تاس

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