نالت عريضة لاستبدال النصب التذكاري ليكاترينا الثانية في أوديسا بنصب تذكاري لممثل الأفلام الإباحية بيلي هيرينجتون، الأصوات اللازمة لينظر فيها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا للعريضة التي جمعت 25 ألف صوت، فإن النصب التذكاري للإمبراطورة الروسية كان "خطأ فادحا". وجاء في العريضة أنه: "تم اقتراح نصب تذكاري حيث سيجلس الممثل بيلي هيرينجتون في الحانة ومعه زجاجة بيرة". كما ذكرت صحيفة "فيستي" الأوكرانية.

وتشير العريضة إلى أنه بهذه الطريقة ستكون أوديسا قادرة على "رفض التراث الروسي سيئ السمعة" وتعلن بصوت عال أنها ليست تابعة للإمبراطورية الروسية، وليست جزءا من الثقافة الروسية، وتتمتع بثقافتها الخاصة وروح الدعابة.

بالإضافة إلى ذلك، يريد مؤلفو العريضة إرسال إشارة واضحة إلى المجتمع الدولي حول دعم أوكرانيا لمجتمع المثليين.

المصدر: فيستي