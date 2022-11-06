حرس الحدود الإيراني يعلن ضبط شحنة أسلحة قادمة من خارج البلاد (صور)

أعلن حرس الحدود الإيراني ضبط شحنة أسلحة على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، في طريقها إلى محافظة سيستان وبلوشستان.

وقال حرس الحدود الإيراني، في بيان، اليوم الأحد، إن "الشحنة المضبوطة تحتوي على كميات من المسدسات والأسلحة والذخيرة".

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وأكد البيان "اعتقال شخص على علاقة بهذه العملية"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأضاف البيان أن هذه "ثالث شحنة أسلحة وذخيرة حربية اكتشفها حرس الحدود في إقليم سيستان وبلوشستان بعد أعمال الشغب الأخيرة في إيران".

المصدر: وكالة إيسنا