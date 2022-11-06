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أضرار بإحدى بوابات سد كاخوفسكايا بعد قصف أوكراني بالصواريخ

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أضرار بإحدى بوابات سد كاخوفسكايا بعد قصف أوكراني بالصواريخ
Sputnik
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قصفت القوات الأوكرانية سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقذائف صاروخية من راجمات أمريكية الصنع من طراز هيمارس.

وذكرت القوات الروسية في المنطقة، في بيان اليوم، أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت هذه القذائف وتمكنت من إسقاط 5 منها، فيما أصاب أحد الصواريخ إحدى بوابات السد.

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وأضاف البيان: "لا تتخلى القوات الأوكرانية عن محاولات تدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بهدف خلق مقدمات لوقوع كارثة إنسانية في المنطقة. في الساعة 10:00 من صباح اليوم، تم استهداف المحطة بست قذائف صاروخية من طراز HIMARS. وأسقطت وحدات الدفاع الجوي خمسة صواريخ منها فيما أصاب السادس إحدى بوابات تصريف المياه في السد وهو ما تسبب ببعض الضرار فيها".

المصدر: تاس

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