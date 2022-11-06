دونيتسك: هناك معلومات عن تعذيب الأسرى في المعتقلات الأوكرانية

قالت داريا موروزوفا مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية دونيتسك، إنه تم إبلاغ المنظمات الدولية بوقائع التعذيب الذي مارسته أوكرانيا ضد العسكريين الأسرى من أبناء الجمهورية.

وأضافت في حديث للصحفيين اليوم: "في الواقع، يشير جميع الرجال الذين تم إطلاق سراحهم، ليس فقط منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بل ومنذ عام 2014، إلى أنه تم استخدام التعذيب ضدهم، فضلا عن الضغط المعنوي".

وشددت موروزوفا على أن هذه التصرفات من جانب سلطات كييف، تنتهك اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب.

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وقالت المفوضة: "في الوقت الحالي، يتم أخذ إفادات كل الذين عادوا من المعتقلات الأوكرانية، ونبلغ المنظمات الدولية بالتفاصيل، وهي تبلغنا من جانبها بأنها أخذتها بالاعتبار".

وأشارت إلى عدم جواز الصمت وضرورة التحدث عن هذه المشكلة دائما.

وتابعت موروزوفا القول: "حتى إذا لم نتلق الآن الرد الشافي من المنظمات الدولية، فهذا لا يعني أن هذا الحال سيبقى كذلك دائما".

المصدر: نوفوستي