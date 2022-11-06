أوكرانيا تحشد أعدادا كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة على اتجاه خيرسون

قال كيريل ستريموسوف نائب محافظ مقاطعة خيرسون اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني، قام بحشد وتجميع عدد كبير من الدبابات والعربات المدرعة في اتجاه خيرسون.

وأضاف ستريموسوف: "تقوم القوات الأوكرانية، بحشد عدد كبير من الأفراد والآليات المدرعة عند تخوم منطقة خيرسون. إنهم يكدسون كمية كبيرة جدا من المعدات الحربية، ويحشدون كميات ضخمة من المركبات المدرعة والدبابات".

إقرأ المزيد

وأشار ستريموسوف إلى استمرار عملية إجلاء السكان في خيرسون إلى الضفة اليسرى وإلى مناطق أخرى من روسيا.

في 18 أكتوبر، أعلن فلاديمير سالدو القائم بأعمال محافظ مقاطعة خيرسون، أنه سيتم نقل المدنيين من الجزء الواقع على الضفة اليمنى من المنطقة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بسبب خطر الفيضانات التي قد تحدث في حال قام الجيش الأوكراني بتدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

المصدر: تاس