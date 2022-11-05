إدارة خيرسون تدعو المدنيين لمغادرة الشطر الغربي للمدينة

طلب نائب حاكم مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، من سكان الشطر الغربي من مدينة خيرسون النزوح إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر، حيث يؤمن الجيش الروسي هناك المدنيين ويجليهم عن مناطق القتال.

وقال المسؤول الروسي في فيديو نشره على قناته في "تيلغرام" اليوم السبت: "يجب إجلاء المدنيين عن الضفة اليمنى لخيرسون كي لا يقعوا ضحايا لضربات القوات الأوكرانية".

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وأضاف: "مهمتنا الرئيسية هي إجلاء الناس عن خيرسون كي لا يصبحوا ضحايا هذه المواجهة. وعلاوة على ذلك، زيلينسكي لن يقوم بإحصاء الخسائر سواء في صفوف العسكريين أو المدنيين".

وحثّ ستريموسوف سكان الضفة اليمنى على الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث سيتم توفير الأمن لهم، مشددا على أن "الجيش الروسي يمارس مهامه على أكمل وجه".

المصدر: تاس