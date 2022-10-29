القوات الأوكرانية تضرب جسر أنتونوفسكي في خيرسون بمنظومة "هيمارس"

أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية نيرانها على جسر أنتونوفسكي في منطقة خيرسون من راجمات الصواريخ "هيمارس"، وسقطت ثلاثة صواريخ في منطقة الجسر.

أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة خيرسون أن القوات الأوكرانية شنّت هجوما مستخدمة راجمات الصواريخ "هيمارس" على جسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبر في المنطقة.

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هذا وتقوم القوات الأوكرانية بضرب جسر أنتونوفسكي، الذي يربط ضفتي نهر دنيبر، بصورة منتظمة.

وفي هذا الخصوص، عشيّة قصف آخر تم الإبلاغ عن حصوله، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 6 صواريخ من "هيمارس"، وتم التصدي لها بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي.

من جهته، صرّح قائد مجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، سيرغي سوروفكين، في منتصف أكتوبر الجاري، أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى احتمال استخدام نظام كييف لأساليب حرب محظورة في منطقة خيرسون.

ونوّه القائد العسكري بوجود استعداد لشن هجوم صاروخي مكثف على سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وحينها وصف الأوضاع في عاصمة المنطقة بأنها "خطيرة على سكانها".

بدوره، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، الإجلاء المنظم للسكان المدنيين من اليمين إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر من أجل إنشاء تحصينات دفاعية.

يشار إلى أنه بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، استضاف الكرملين في موسكو حفل توقيع اتفاقيات بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في المكون الروسي، ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون على أساس الاستفتاءات التي أجريت هناك.

المصدر: نوفوستي