صحفي إسرائيلي ينشر صورة لجندي أوكراني يحمل شارة نازية

نشر الصحفي الإسرائيلي تسفيكا كلاين صورة لعنصر في القوات المسلحة الأوكرانية وضع شريطا على شكل صليب معقوف لألمانيا النازية على حقيبة ظهره.

وكتب كلاين عبر "تويتر" يوم الجمعة، أن "جنديا يهوديا أوكرانيا كان على متن قطار متجه إلى كييف أمس عندما شاهد جنديا أوكرانيا يحمل حقيبة ظهر عليها صليب معقوف نازي".

وأضاف الصحفي مخاطبا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "آمل ألا يكون ذلك نزعة شائعة".

A Jewish Ukrainian soldier was on a train yesterday to Kiev and saw this Ukrainian soldier, with a backpack that displayed a Nazi swastika in the front. I hope this isn't a popular trend.@ZelenskyyUa, I would look into this...@Jerusalem_Post@Ukraine@MFA_Ukrainepic.twitter.com/k4f2Q66cr4 — Zvika Klein צביקה קליין (@ZvikaKlein) November 4, 2022

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يذكر أن زيلينسكي نشر بمناسبة يوم النصر 9 مايو، صورا على شبكاته الاجتماعية، لعسكري أوكراني يرتدي زيا يحمل شعار فرقة SS النازية "الرأس الميتة".

وفي وقت لاحق تم حذف الصورة من حسابات زيلينسكي، لكنها بقيت على حساب "تويتر" لوزارة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: RT