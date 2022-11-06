 
مباشر
عاجل
السعودية تعلن سقوط مقاتلة من طراز "إف - 15" أثناء طلعة تدريبية

صحفي إسرائيلي ينشر صورة لجندي أوكراني يحمل شارة نازية

أخبار العالم

صحفي إسرائيلي ينشر صورة لجندي أوكراني يحمل شارة نازية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4aq

نشر الصحفي الإسرائيلي تسفيكا كلاين صورة لعنصر في القوات المسلحة الأوكرانية وضع شريطا على شكل صليب معقوف لألمانيا النازية على حقيبة ظهره.

وكتب كلاين عبر "تويتر" يوم الجمعة، أن "جنديا يهوديا أوكرانيا كان على متن قطار متجه إلى كييف أمس عندما شاهد جنديا أوكرانيا يحمل حقيبة ظهر عليها صليب معقوف نازي".

وأضاف الصحفي مخاطبا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "آمل ألا يكون ذلك نزعة شائعة".

إقرأ المزيد
سيناتور روسي: منشورات زيلينسكي تهدف لتبييض النازية في أوكرانيا
سيناتور روسي: منشورات زيلينسكي تهدف لتبييض النازية في أوكرانيا

يذكر أن زيلينسكي نشر بمناسبة يوم النصر 9 مايو، صورا على شبكاته الاجتماعية، لعسكري أوكراني يرتدي زيا يحمل شعار فرقة SS النازية "الرأس الميتة".

وفي وقت لاحق تم حذف الصورة من حسابات زيلينسكي، لكنها بقيت على حساب "تويتر" لوزارة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا