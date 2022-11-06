خارجية أوكرانيا تنفي إدراج سياسي ألماني في قائمة الإرهابيين

نفت وزارة الخارجية الأوكرانية، نبأ إدراج حكومة البلاد لسياسي ألماني في قائمة الإرهابيين.

نقلت "قناة 24" التلفزيونية الأوكرانية عن المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، أن وزارته تنفي تصريحات السياسي الألماني رولف موتزينيتش، الذي قال إن الحكومة الأوكرانية وضعته على "قائمة الإرهابيين".

ويشار إلى أن موتزينيتش، الذي يتزعم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في البوندستاغ، كان قد أعلن يوم السبت أن الحكومة الأوكرانية أدرجته على "قائمة الإرهاب" لأنه دعا إلى وقف إطلاق النار وإمكانية اتخاذ مزيد من الخطوات الدبلوماسية.

وقال نيكولينكو: "لا توجد قائمة للإرهابيين لدى الحكومة الاوكرانية. وعلى حد علمي، لا توجد ضد رولف موتزينيتش أية إجراءات قضائية في أوكرانيا. جميع تصريحات السياسي الألماني بخصوص تعرضه المزعوم للملاحقة من قبل السلطات الأوكرانية لا تتوافق مع الواقع".

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في عام 2014 تم في أوكرانيا، تأسيس موقع "ميروتفوريتس" (صانع السلام) على الانترنت، وهو يحتوي على قاعدة مفتوحة للبيانات الشخصية لمؤيدي روسيا في أوكرانيا، تم جمعها بشكل غير قانوني عبر القرصنة والتصيد الاحتيالي وأدوات الاستخبارات من مصادر مفتوحة ونشرها دون موافقة الأشخاص المنشورة بياناتهم، والذين يصفهم الموقع بالانفصاليين أو "عملاء الكرملين".

المصدر: نوفوستي