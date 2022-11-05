الأردن يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من خطورة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات اللاشرعية المتكررة التي تقوض العملية السلمية.

وأكد الصفدي خلال لقائه المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ووقف كل الاستفزازات والانتهاكات ضدها.

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وشدد الصفدي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفاعل لوقف التصعيد وحماية ما تبقى من أمل وثقة بجدوى العملية السلمية وفرص تحقيق السلام الشامل الذي يمثل حل الدولتين سبيله الوحيد.

من جانبه، أكد وينسلاند استمرار العمل مع الأردن من أجل إعادة تفعيل العملية السلمية ووقف التصعيد، مشددا على موقف الأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين والرافض للإجراءات الأحادية التي تقوضه.

المصدر: عمون