الصفدي يؤكد متابعة مخرجات لقاء عمّان للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

أكد نائب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، ضرورة متابعة مخرجات لقاء عمّان للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

والتقى الصفدي، السبت، بيدرسن، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في أبوظبي.



وأكد الصفدي دعم جهود بيدرسن، واستمرار التشاور والتنسيق المشترك، متابعة لمخرجات لقاء عمّان حول التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية وفقا للقرار 2254، ومبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: عمون