مؤتمر صحفي إثر محادثات بين لافروف والصفدي في عمان

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى عمان اليوم الخميس محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

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ووصل لافروف إلى العاصمة الأردنية مساء الأربعاء في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يلتقي خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت لاحق اليوم، قبل أن يتوجه إلى الإمارات في ثاني محطة ضمن جولته بالمنطقة.

وقائع المؤتمر الصحفي:

لافروف: نرحب بنتائج القمة العربية الأخيرة في الجزائر

الصفدي يؤكد أهمية استئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

الصفدي: هناك ضرورة للتنسيق الأردني الروسي بشأن الوضع في الجنوب السوري

يتبع..

المصدر: RT