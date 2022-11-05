طائرة "يوم القيامة" الأمريكية تهبط في قاعدة روتا الإسبانية

أفاد موقع Flightradar لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة أمريكية من طراز Boeing E-6 Mercury Doomsday هبطت في قاعدة روتا الجوية الإسبانية.

وبحسب الموقع، هبطت الطائرة في إسبانيا صباح 5 نوفمبر. والغرض من وصولها غير معروف.

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ووصلت الطائرة إلى إسبانيا آخرة مرة الصيف الماضي.

ويشار إلى أن طائرة يوم القيامة الأمريكية أو ما يعرف بـ "مركز قيادة الطوارئ المحمول جوا" وتعرف أيضا بـ"إي -4 بي"، قادرة على البقاء في الجو لمدة أسبوع مع طائرات للتزود بالوقود، ونموذجها الأول قام بأول رحلة في 13 يونيو عام 1973، ومنذ ذلك الحين تم تحديث الطائرة باستمرار وتجهيزها بمعدات حديثة.

المصدر: وكالات