 
مباشر

طائرة "يوم القيامة" الأمريكية تهبط في قاعدة روتا الإسبانية

أخبار العالم

طائرة
Gettyimages.ru
طائرة "يوم القيامة" (يسار) أثناء تزودها بالوقود جوا- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u495

أفاد موقع Flightradar لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة أمريكية من طراز Boeing E-6 Mercury Doomsday هبطت في قاعدة روتا الجوية الإسبانية.

وبحسب الموقع، هبطت الطائرة في إسبانيا صباح 5 نوفمبر. والغرض من وصولها غير معروف.

إقرأ المزيد
مزاعم عن رصد طائرتي
مزاعم عن رصد طائرتي "يوم القيامة" الروسية والأمريكية في الأجواء

ووصلت الطائرة إلى إسبانيا آخرة مرة الصيف الماضي.

ويشار إلى أن طائرة يوم القيامة الأمريكية أو ما يعرف بـ "مركز قيادة الطوارئ المحمول جوا" وتعرف أيضا بـ"إي -4 بي"، قادرة على البقاء في الجو لمدة أسبوع مع طائرات للتزود بالوقود، ونموذجها الأول قام بأول رحلة في 13 يونيو عام 1973، ومنذ ذلك الحين تم تحديث الطائرة باستمرار وتجهيزها بمعدات حديثة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا