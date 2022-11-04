بوتين: ما تشهده أوكرانيا حرب أهلية بين أبناء شعب واحد

ذكّر الرئيس فلاديمير بوتين بعائدية أوكرانيا للإمبراطورية الروسية، وأن قوى الغرب حاولت على مر التاريخ النيل من روسيا عبر أوكرانيا، مؤكدا أن ما تشهده أوكرانيا اليوم حرب أهلية عمليا.

وقال بوتين: "إنه أمر صعب ومرير أن نقاتل بعضنا البعض، في الواقع نحن أبناء شعب واحد".

وأشار بوتين إلى أن الشعب الروسي يتعرض اليوم لنفس الهجمة التي تعرض لها إبان الثورة الروسية والحرب الأهلية في روسيا التي استغلها الغرب سنة 1917.

وأضاف أنه في القرن الماضي، تشفّت الدول الغربية بالحرب الأهلية في روسيا، وأذكت نار الفتنة لتفكيك روسيا، لكنها فشلت في نهاية المطاف.

المصدر: RT