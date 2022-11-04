البيان الختامي لمجموعة السبع

أعلنت دول مجموعة السبع اليوم الجمعة في بيانها الختامي إنشاء آلية تنسيق لدعم البنى التحتية في أوكرانيا، كما نددت "بقمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات بالقوة".

وجاء في البيان الختامي الذي تم تبنيه في نهاية اجتماع لمدة يومين لوزراء الخارجية في مونستر الألمانية:

سيتم إنشاء آلية تنسيق لدعم إعادة إعمار أوكرانيا.

المعلومات الروسية حول استعداد كييف لاستخدام "قنبلة قذرة" مرفوضة.

- سيستمر فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا والدول الأخرى التي تقدم الدعم العسكري للعملية العسكرية الخاصة.

دعت مجموعة السبع الجمعة الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها للمساعدة في خفض الأسعار.

سيتم الانتهاء في "الأسابيع المقبلة" من إدخال سقف سعري للنفط الروسي.

دعم دعوة الأمم المتحدة لتمديد صفقة الحبوب

إيران مطالبة بالإفراج عن المعتقلين والموقوفين على خلفية الاحتجاجات

مجموعة السبع تدين "القمع الوحشي" للاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين

تعهد مجموعة السبع بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

اتهم وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع إيران بنقل الطائرات بدون طيار إلى دول وجهات فاعلة غير حكومية.

اتهم وزراء خارجية مجموعة السبع إيران "بالتعاون غير الكافي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

تلتزم مجموعة السبع بالتعاون البناء مع الصين، بما في ذلك في قضايا الأمن والصحة.

دعا وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع إلى حل سلمي لقضية تايوان، وشددوا على أهمية "السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

ندد وزراء خارجية مجموعة السبع بسلسلة عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الديمقراطية.

المصدر: تاس