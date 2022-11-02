ممثلو الدول السبع يبحثون التحديات الراهنة غدا الخميس

يعقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا غدا الخميس في ألمانيا، تدرج التحديات الجيوسياسية الحالية فيه على جدول أعماله.

ومن الملفات التي سيركز الاجتماع عليها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأزمات أمن الطاقة والأمن الغذائي والمناخ.

كذلك من المقرر أن يناقش وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في مدينة "مونستر" أيضا نهجا معاصرا تجاه الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والأشكال الممكنة للتعاون مع آسيا الوسطى.

وتضم مجموعة الدول السبع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وكندا.

المصدر: RT