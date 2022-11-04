درونات "لانسيت" الانتحارية الروسية تدمر مدافع أمريكية ذاتية الحركة في أوكرانيا

تمكنت الدرونات الانتحارية الروسية من طراز "لانسيت" من تدمير مدفعين أمريكيين ذاتيي الحركة من طراز "Paladin" تابعة للجيش الأوكراني في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ.

وظهر في شريط فيديو حصلت عليه وكالة "نوفوستي"، كيفية استهداف المدفعين الأوكرانيين.

وفي اللقطات، ظهر أحد المدفعين وهو يطلق النار على المواقع الروسية، ومن ثم ينتقل بسرعة إلى الموقع الاحتياطي حيث تمكن الدرون الانتحاري من إصابته.

ويلفت النظر في الشريط لحظة إصابة الحشوة المتفجرة في الدرون للمدفع، ويمكن خلال ذلك رؤية الدخان الناتج عن الاحتراق الداخلي للمدفع.

واحترق المدفع الثاني كذلك بعد إصابته بدرون "لانسيت" انتحاري، وتعالت ألسنة النيران منه. وبعد ذلك تتالت انفجارات الذخيرة.

وفي الفيديو، ظهر عناصر المدفعية الأوكرانيون وهم يفرون من ساحة القتال.

وفي اللقطات كذلك، ظهرت عملية تدمير محطة رادار أوكرانية.

المصدر: نوفوستي