رئيسي يرد على كلام بايدن عن "تحرير إيران"

رد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة على تصريح لنظيره الأمريكي جو بايدن الذي قال خلال تجمع انتخابي الخميس "إننا سنحرر إيران" قبل أن يستدرك "أنهم سيحررون أنفسهم قريبا".

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وقال رئيسي خلال مراسم "يوم التلميذ" و"اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي" في طهران: "إن رئيس الولايات المتحدة نطق وقال نبحث عن حرية إيران. السيد الرئيس! تم تحرير إيران قبل 43 عاما" في إشارة إلى الثورة الإسلامية للعام 1979.

وأضاف: "خرجنا من أسركم، ونحن عازمون على ألا نخضع لكم ولن نكون أبدا بقرة حلوب لكم".

وتابع: "هل نحن نتوقف بعد تهديداتكم وحظركم؟ إنكم تسعون إلى إبطاء وتيرة التطور في إيران، والولايات المتحدة تعلم أن إيران في حال التقدم، ولهذا تسعى لعزل إيران عن المجتمع الدولي، لكنهم فشلوا في كل خططهم ضد بلدنا".

المصدر: RT + وكالات إيرانية