"بلومبيرغ": بايدن يتعهد بتحرير إيران قبل أن يستدرك

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال تجمع انتخابي له أمس الخميس إن واشنطن ستحرر إيران قريبا، لكنه تدارك الأمر سريعا وصحح ما قاله ولم يعط تفاصيل إضافية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، بينما كان بايدن يناقش جهود إدارته لتحسين رعاية المحاربين القدامى، بما في ذلك التشريع لتوسيع علاج مشاكل الجهاز التنفسي والسرطانات للأشخاص الذين خدموا في العراق وأفغانستان، توقف فجأة وقال، "لا تقلقوا، سنحرر إيران".

وسرعان ما استدرك الأمر قائلا: "سوف يحررون أنفسهم قريبا".

وتشهد إيران مؤخرا سلسلة من الأحداث، إذ اندلعت احتجاجات في إيران منذ شهر ونصف، إثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، فضلا عن وقوع حوادث "إرهابية" آخرها التفجير الإرهابي الذي طال مرقدا دينيا في مدینة شيراز بإيران راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وتتهم السلطات الإيرانية والمرشد الأعلى في طهران، علي خامنئي، أمريكا وإسرائيل ودولا أخرى بتأجيج الاحتجاجات الداخلية ودعمها.

المصدر: بلومبيرغ