ليبرمان يرفض الانضمام إلى تحالف "الليكود"

قال وزير المالية الإسرائيلي المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، إنه رفض نهج حزب "الليكود" للانضمام إلى ائتلاف ديني يميني محتمل يشكله بنيامين نتنياهو.

وفي حديث لموقع Ynet، كشف ليبرمان أن "أحد أعضاء الليكود تواصل معه بعد الانتخابات التي جرت في 1 نوفمبر، وسأله عما إذا كان سينضم إلى حكومة يقودها حزب نتنياهو المنتصر"، كاشفا أنه رد على ذلك أنه "ليس لديه مشكلة" في الانضمام إلى حكومة مع الليكود، و"لكن فقط بعد تقاعد نتنياهو".

وفيما يتعلق بتشكيل حكومة مع "حزبي شاس" و"يهدوت هتوراة" المتدينين، قال ليبرمان "ليس هناك ما يمكن الحديث عنه".

وعلى الرغم من بدء مسيرته كحليف لنتنياهو، إلا أن ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" القومي والعلماني، رفض في السنوات الأخيرة بشكل صريح الانضمام إلى حكومة بقيادة زعيم "الليكود" ومع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة.

فيما اتهم حلفاء نتنياهو ليبرمان بمعاداة السامية بسبب سياساته وتصريحاته التي ينظر إليها على أنها ضارة بالطائفة الأرثوذكسية المتطرفة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"