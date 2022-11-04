ماتفيينكو: روسيا لم ولا تعتبر نفسها عدوا للغرب لكنها لا تقبل إملاءات أحد

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب، لكنها لا تقبل الإملاءات، فموسكو تعتبر "البنية المتعددة الأقطاب للعالم مهمة".

وأضافت ماتفيينكو: "لم ولا تعتبر روسيا نفسها عدوا للغرب. لكنها لا تقبل الإملاءات.. لن نصبح قوة مهيمنة جديدة. هذا طريق مسدود. روسيا تدافع عن الحق في التنمية الحرة هذا حقها وحق كل دول العالم". مستذكرة كلام الرئيس الروسي بأنه لن يكون كما كان من قبل.

وشددت، "إننا نؤمن بقوة الفطرة السليمة. سيتعين على المراكز الجديدة لنظام عالمي متعدد الأقطاب والغرب أن يبدأو حوارا متساويا حول مستقبلنا المشترك. وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل".

وأشارت ماتفيينكو أيضا إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي "أكثر من مجرد عمل عسكري.. هذه مرحلة مهمة في النضال من أجل مستقبل لائق للبشرية جمعاء، من أجل الحفاظ عليه كمجتمع من الأشخاص الأحرار والمبدعين الذين يعيشون حياة كاملة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والمساعدة المتبادلة".

المصدر: نوفوستي