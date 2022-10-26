بوتين: العالم يصبح متعدد الأقطاب

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن العالم يتحول إلى عالم متعدد الأقطاب، إلا أن بعض الدول لا زالت تحاول الحفاظ على هيمنتها المتهاوية بأي شكل من الأشكال.

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جاء ذلك خلال حديثه في اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة، حيث تابع بوتين: "إن العالم يتغير أمام أعيننا حرفيا، ليصبح متعدد الأقطاب. ومع ذلك، يحاول بعض المشاركين في التواصل الدولي الحفاظ على هيمنتهم المهتزة بأي شكل، باستخدام مجموعة واسعة من الأساليب السياسية والعسكرية والاقتصادية والمعلوماتية وغيرها".

وأوضح بوتين إن الحديث يدور عن انهيار الآليات القانونية للاستقرار الاستراتيجي، وفرض عقوبات أحادية الجانب ضد من يختلفون مع سياساتهم وغيرها.

المصدر: نوفوستي