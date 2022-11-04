عمدة كييف: نحو نصف مليون شقة سكنية بدون كهرباء في العاصمة

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن 450.000 شقة سكنية في العاصمة لا تزال بدون كهرباء، ولا يزال الوضع صعبا بسبب الحمل الزائد على نظام الطاقة.

وأضاف العمدة: "من صباح اليوم، 450 ألف مستهلك، أي الشقق في كييف، بدون كهرباء. أي أكثر بمرة ونصف عن الأيام السابقة. أناشد جميع سكان العاصمة: توفير الكهرباء قدر الإمكان، لأن الوضع لا يزال صعبا!".

ولفت إلى أنه تجري عمليات إغلاق بسبب التحميل الزائد على العقدة المركزية لنظام الطاقة في البلاد.

المصدر: نوفوستي