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عمدة كييف: نحو نصف مليون شقة سكنية بدون كهرباء في العاصمة

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عمدة كييف: نحو نصف مليون شقة سكنية بدون كهرباء في العاصمة
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قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن 450.000 شقة سكنية في العاصمة لا تزال بدون كهرباء، ولا يزال الوضع صعبا بسبب الحمل الزائد على نظام الطاقة.

وأضاف العمدة: "من صباح اليوم، 450 ألف مستهلك، أي الشقق في كييف، بدون كهرباء. أي أكثر بمرة ونصف عن الأيام السابقة. أناشد جميع سكان العاصمة: توفير الكهرباء قدر الإمكان، لأن الوضع لا يزال صعبا!".

ولفت إلى أنه تجري عمليات إغلاق بسبب التحميل الزائد على العقدة المركزية لنظام الطاقة في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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