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"استعدوا".. ترامب يعد أنصاره بالبت في مسألة ترشحه "قريبا جدا"

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AP
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه من المحتمل "جدا" أن يشارك في الانتخابات مرة أخرى، ووعد أنصاره بالكشف عن خططه "قريبا جدا".

وقال ترامب في تجمع انتخابي حاشد للجمهوريين في ولاية أيوا أمس الخميس: "لقد خضت الانتخابات مرتين. فزت مرتين والمرة الثانية بنتيجة أفضل بكثير من الأولى، (مع زيادة تقدر) بملايين الأصوات عام 2020 مقارنة بعام 2016".

وتابع: "والآن، من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا، يحتمل جدا جدا جدا أن أفعلها مرة أخرى"، وكرر أن هذا "محتمل جدا جدا جدا".

ثم توقف ترامب ليسمح للحشد بترديد اسمه قبل أن يتابع:"هذا كل ما أستطيع قوله.. استعدوا.. قريبا جدا".

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المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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