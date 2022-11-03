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رئيس وزراء إثيوبيا: اتفاق السلام نصر يعزز الانتصار التاريخي

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رئيس وزراء إثيوبيا: اتفاق السلام نصر يعزز الانتصار التاريخي
(وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفاق السلام الذي توصلت إليه حكومته مع "جبهة تحرير تيغراي"، بأنه "نصر سلام يعزز الانتصار التاريخي للإثيوبيين الأبطال على الأرض".

وفي خطاب وجهه للإثيوبيين في ملعب أربا مينشت، قال رئيس الوزراء إن مقترحات إثيوبيا في محادثات السلام في جنوب إفريقيا تم قبولها بنسبة 100 في المئة.

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وأضاف أن الجانبين توافقا على قبول أن سيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها غير قابلة للتفاوض.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم وجود أكثر من قوة الدفاع في دولة واحدة. 

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن أحمد أن "فكرة إلغاء الانتخابات غير الشرعية التي أجريت في إقليم تيغراي واستبدالها بانتخاب قانوني قد تم قبولها لأن إرساء الشرعية هو أساس وجود الدولة".

وقال رئيس الوزراء إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على أن المجالات الخلافية التي تثار فيها مطالبات في بعض الأماكن يجب الرد عليها فقط من خلال السلام والحوار والقانون.

 

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

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