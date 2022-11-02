الأطراف الاثيوبية المتحاربة تتفق على هدنة والاتحاد الافريقي يشيد ببدء "حقبة جديدة"

اتفقت الأطراف المتحاربة في النزاع الدامي المستمر منذ سنتين في منطقة تيغراي الإثيوبية على هدنة، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي الأربعاء عقب محادثات ماراثونية في جنوب إفريقيا.

وقال الوسيط الخاص، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو إن "طرفي النزاع الإثيوبي اتفقا رسميا على وقف الأعمال العدائية ونزع الأسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنسق". كما رحب الاتحاد الافريقي "ببدء حقبة جديدة لاثيوبيا".

يتبع..