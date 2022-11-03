"بلومبرغ": تركيا لا تنوي التوقيع على طلب السويد لدخول الناتو حاليا

قالت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر في أنقرة، إنه من المستبعد أن توقع تركيا على طلب السويد لنيل عضوية الناتو قبل نهاية العام.

وجاء في مقالة الوكالة: "فرص حدوث ذلك حتى قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تركيا في يونيو المقبل، تبقى ضئيلة".

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ووفقا لهذه المصادر، ترى أنقرة أن السويد لم تفعل ما يكفي لتلبية المطالب التركية، وأن جدول أعمال البرلمان التركي ممتلئ حتى نهاية العام.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ سيزور تركيا في 3 - 5 نوفمبر.

ويشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا في مايو الماضي، بطلب للانضمام إلى الحلف.

ونوهت مصادر في أنقرة، بأن الحكومة التركية لا تعتزم السعي للحصول على مصادقة برلمانية على عضوية السويد في الحلف إذا لم تمتثل الأخيرة للمتطلبات المتعلقة بالانفصاليين الأكراد وتسليم المشتبه بهم والرفع الكامل للقيود المفروضة على بيع الأسلحة لأنقرة.

المصدر: نوفوستي