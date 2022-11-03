"بريطانيا دولة إرهاب".. شعارات بانتظار السفيرة البريطانية لدى وصولها مقر الخارجية الروسية

وصلت السفيرة البريطانية إلى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائها بسبب تورط لندن في هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول.

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وكان في استقبال السفيرة عشرات الأشخاص بملصقات وشعارات "بريطانيا دولة إرهاب". وكانت الخارجية الروسية قد استدعت السفيرة البريطانية بسبب مشاركة متخصصين بريطانيين في التحضير لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول في 29 أكتوبر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن ممثلين عن البحرية البريطانية قد شاركوا في تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتدمير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، كما ذكرت وزارة الدفاع أن وحدة من البحرية البريطانية ساعدت إرهابيين من القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم على سيفاستوبول باستخدام طائرات مسيرة.

من جانبها أكدت الخارجية الروسية أنها تعمل على وضع خطوات عملية فيما يتعلق بتورط المملكة المتحدة في التحضير لهجوم إرهابي في البحر الأسود.

المصدر: RT