إصابة عنصرين من الشرطة الإسرائيلية في عملية طعن بالقدس

أفادت وسائل إعلامية عبرية بأن عنصرين في الشرطة الإسرائيلية أصيبا في عملية طعن، اليوم الخميس، في البلدة القديمة بالقدس، وأن أحدهما أصيب بـ"نيران صديقة".

وحسب المعلومات فإن العملية نفذت قرب أحد أبواب المسجد الأقصى وقد تم إطلاق النار على المنفذ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أحد المصابين، أصيب في علمية الطعن أما الآخر فقد أصيب "بنيران صديقة".

هذا وعملت الشرطة الاسرائيلية على تأمين عملية إخراج المستوطنين من داخل المسجد الأقصى، كما أغلقت كافة أبوابه.

المصدر: RT