بوليانسكي في مجلس الأمن: لدى روسيا تساؤلات حول نشاطات كييف وواشنطن في مجال الأسلحة البيولوجية

أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عن وجود تساؤلات حول نشاطات أوكرانيا والولايات المتحدة في المجال البيولوجي العسكري.

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وأشار بوليانسكي إلى أن روسيا ستواصل نشاطها في إطار معاهدة الأسلحة البيولوجية لإثبات جميع الحقائق المتعلقة بانتهاك واشنطن وكييف لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية.

وقال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن المجلس فشل اليوم في تفعيل الآلية المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أنه "بغض النظر عن نتيجة تصويت اليوم، ما زالت لدينا أسئلة موجهة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا. المواد التي تم إرفاقها بشكوانا لا تزال بحاجة إلى توضيح".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أوائل مارس الماضي، أنها اكتشفت وثائق في أوكرانيا يعود تاريخها إلى السادس من مارس 2005، تؤكد مشاركة "البنتاغون" في تمويل المشاريع البيولوجية العسكرية، بمبالغ تصل إلى 32 مليون دولار، وذلك في مختبرات بكييف وأوديسا ولفوف وخاركوف.

علاوة على ذلك، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مختبرات أمريكية تنشط فيي مجال تصنيع واختبار الأسلحة البيولوجية، توجد في 36 دولة حول العالم.

المصدر: سبوتنيك