كيري: مشكلة المناخ لا يمكن حلها بدون روسيا والصين والهند

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جون كيري، أن مشكلة تغير المناخ لا يمكن حلها بدون مشاركة روسيا والصين والهند.

وقال في إفادة صحفية بوزارة الخارجية: "إن مشكلة تغير المناخ لا حل لها بدون الصين وروسيا والهند وبدون جلب دول كبيرة واقتصادات كبيرة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار كيري، على وجه الخصوص، إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على محادثات المناخ مع الصين، التي رفضت حتى الآن القيام بذلك.

وفي نوفمبر، سيشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر المناخ الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في مصر.

المصدر: نوفوستي