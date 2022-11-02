لافروف ونظيره الإيراني يبحثان توتر الأوضاع في الخليج العربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الحالية، وتوتر الوضع في الخليج العربي.

ووفقا لبيان الوزارة: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا الساعة الإقليمية، مع التركيز على وضع التوتر الحالي في منطقة الخليج العربي".

وأكد الوزيران على توحيد مواقف موسكو وطهران لصالح تجاوز التناقضات القائمة في المنطقة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مصالح دول الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: "تم التنويه بضرر الحملة الإعلامية التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية والتي قد تتحول في ظل ظروف دولية صعبة إلى تصعيد خطير للتوتر في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم".

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين ناقشا أيضا الوضع في جنوب القوقاز وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، أن السعودية تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة حول "هجوم وشيك" من إيران على أهداف داخل أراضيها.

المصدر: نوفوستي