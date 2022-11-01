السعودية والولايات المتحدة تتبادلان معلومات استخباراتية حول "هجوم إيراني وشيك"

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن المملكة العربية السعودية نقلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة بشأن "هجوم إيراني وشيك" على أهداف في المملكة.

ووفقا للصحيفة، أدى تبادل المعلومات، إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوات "الأمريكية وغيرها" في الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن إدارة بايدن قلقة بشأن المعلومات، ومستعدة للرد.

وقال: "نحن قلقون بشأن التهديد، ونبقى على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخباراتية مع السعوديين، لن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".

وبحسب المعلومات الاستخبارية التي قدمتها الحكومة السعودية، فإن الجيش الإيراني يخطط لضرب أهداف في مدينة أربيل بالعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية نفسها في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وفي يوليو، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن تعتزم البقاء نشطة في الشرق الأوسط ولن تترك "فراغا" هناك.

المصدر: وكالات