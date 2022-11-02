تحديد سقف لأسعار الطاقة في ألمانيا اعتبارا من 2023

أعلنت الحكومة الألمانية أن إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا التي أعلنها المستشار أولاف شولتس للتخفيف من تأثير التضخم، تدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2023.

وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء هو الجزء الرئيسي من إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية سبتمبر.

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وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتبارا من الأول من يناير على الشركات الكبيرة وفي الأول من مارس على الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

ومن المقرر أيضا تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير.

وستدعم الحكومة 80% من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق. ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى أبريل 2024.

ويطالب القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، بمساعدة مالية منذ شهور محذراً من أن العديد من الشركات ستضطر للتخلي عن أنشطتها أو إشهار الإفلاس.

المصدر: ا ف ب